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Вчера, на перегоне между станциями столичного метрополитена «Гидропарк» и «Левобережная» поезд насмерть сбил 33-летнего жителя Сумской области, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Вчера в 22:48 в дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение о том, что на путях лежит человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и врачи. Прибыв на вызов, «скорая» констатировала смерть мужчины», – говорится в сообщении.

По данным главка, правоохранители с камер видеонаблюдения метропотилена установили, что мужчина перелез через забор и ходил по путям. Причины такого поведения полицейские выясняют. Тело мужчины направили на экспертизу для окончательного установления причины смерти.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (Самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
ForUm

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