Из 88 тысяч административных протоколов за пьяное вождение, составных в этом году, суды рассмотрели только половину. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации МВД.

«Из 88 тысяч административных протоколов, составленных в этом году за пьяное вождение - ст. 130 (управление в нетрезвом состоянии), суды рассмотрели только половину. А если посмотреть конечный результат, наложение штрафов и их уплату, то это мизер по отношению к тому, сколько было обнаружено правонарушений», - заявил Князев.

Глава Нацполиции также выразил надежду на реальное привлечение виновных к ответственности.

«Я думаю, мы очень скоро введем те проекты, законодательные акты, реализуем по возможности, контроль за движением транспорта и превышением скорости, что является, пожалуй, основной причиной ДТП, которые приводят к смерти», - добавил он.