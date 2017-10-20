В аннексированном Севастополе присягают на верность России при помощи специальной клятвы. Отказ от ее произнесения станет поводом для прекращения процедуры, заявил начальник подконтрольного Кремлю отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району Севастополя Семен Юрченко.

Госдума России приняла закон о клятве при вступлении в гражданство иностранцев летом 2017 года и одновременно упростила выдачу российских паспортов украинцам. С точки зрения российского законодательства, сейчас для отказа от украинского гражданства достаточно написать заявление на территории России и заверить его нотариально. Украина не признает такую процедуру законной, сообщает Крым.Реалии.

​Координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова считает, что крымчанам с украинским паспортом не придется клясться в верности России.

«Клятва при принятии в гражданство – скорее символическое действие, которое захотелось ввести российским властям. В некоторых других странах тоже такое есть, например, в США. То есть в самой этой идее ничего сверхъестественного нет. Однако упрощение процедуры для украинцев – нонсенс, нельзя отказываться от гражданства на территории или в фактической юрисдикции другого государства. Нечто похожее, кстати, произошло в Крыму после аннексии, когда людей массово заставляли писать отказы от украинского гражданства. Сейчас с украинским паспортом и крымской регистрацией на полуострове невозможно ни работать, ни получать медицинские услуги, ничего. С другой стороны, клятва предусмотрена именно для иностранцев, а крымчан таковыми Россия изначально не считает», – отметила она.

​Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева говорит, что клятву при вступлении в гражданство России нельзя назвать нововведением.

«Раньше в заявлении на гражданство (России. –​ Ред.) содержались те же обязательства соблюдения российских законов, выполнения конституционных норм и присяга на верность России. То есть каждый иностранец перед получением паспорта подписывал такой документ. Сейчас, с 1 сентября, это просто происходит публично, в виде клятвы. То есть нововведением это назвать нельзя. Понятно, что подобные обязательства не проговариваются и не подписываются гражданином России от рождения», – подчеркнула она.