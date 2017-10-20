Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал главе МИД Венгрии в подписании совместного письма украинским властям относительно закона об образовании в Украине.

Об этом Ващиковский рассказал в интервью венгерскому изданию Heti Valasz, сообщает Rzeczpospolita.

Ващиковский обратил внимание на украинский закон об образовании, в связи с которым в Венгрии заявили об инициативе пересмотреть Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, а также о намерении блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС.

«Я не буду это осуждать, потому что это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Однако я не буду политизировать эту проблему, учитывая сложности Украины из-за российской агрессии. Я убежден, что эту ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом», - заявил он, передает Европейская правда.

Ващиковский добавил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял об этом, когда предлагал написать совместное письмо украинским властям.

Глава МИД отметил, что закон направлен на регулирование ситуации в российских школах, а польское меньшинство имеет лишь несколько двуязычных школ в Украине, поэтому Варшава не считает это большой проблемой и не намерена присоединяться к эмоциональным заявлениям Сийярто.

«Но я понимаю ситуацию венгров: они живут в большом анклаве, и там есть много школ, где главным языком является венгерский язык, но, честно говоря, это звучит неестественно для меня, потому что люди, живущие там, должны понимать оба языка», - сказал министр.

Как сообщал ForUm, Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона «Об образовании».

Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.