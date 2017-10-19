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Верховная Рада отклонила новую редакцию закона «О выборах народных депутатов Украины». За принятие за основу законопроектов №1068, №1068-1 и №1068-2 проголосовали 46, 91 и 169 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект №1068 депутата Юрия Мирошниченко (фракция «Оппозиционный блок») предусматривает, что все кандидаты выдвигаются списком от партий или блоков партий, а избиратель своим голосом поддерживает весь список.

Минимальный барьер составляет 1%.

Законопроект №1068-1 депутатов от «Всеукраинского объединения «Батьківщина» вводит пропорциональную избирательную систему с 5%-м барьером.

Партии формируют свой общегосударственный список количеством от 100 до 450 кандидатов, за который предлагается голосовать в 450 территориальных избирательных округах.

Первые десять человек списка проходят в Раду гарантированно, а очередность остальных в списке решается партией уже после выборов на съезде.

По своей сути документ «Батьківщини» предлагает пропорциональную систему с закрытыми списками.

Законопроект №1068-2 ряда депутатов (в частности Виктор Чумак (внефракционный) и Леонид Емец («Народный фронт») предусматривает, что каждая партия формирует свой общий список, а также распределяет этих же кандидатов по 28 региональным спискам.

В каждом из этих региональных списков предлагается представить не менее пяти кандидатов.

Избиратели будут голосовать за одного кандидата из регионального списка одной партии в своем избирательном регионе (или по желанию могут поддержать список в целом).

450 мандатов распределяются между партиями, набравшими 3% и более голосов.

Количество мандатов, которое будет распределяться в каждом из округов, будет зависеть от уровня явки избирателей в регионе.

 
ForUm

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