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Организаторы акции возле Верховной Рады заявили, что не будут пропускать на нее пьяных людей.

«Мы организуем контрольные пункты, чтобы не допускать людей в состоянии алкогольного опьянения, чтобы люди не видели здесь пьяных», - заявил депутат и основатель батальона «Донбасс» Семен Семенченко, сообщает BBC Україна.

«Такие люди компрометируют наш протест», - добавил он.

Семенченко также сказал, что активисты не будут пропускать к месту митинга «провокаторов».

«Не будут также пускать провокаторов, таких как, например, как Надежда Савченко», - отметил депутат.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.  
ForUm

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