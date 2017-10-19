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Четвертая ветка Киевского метрополитена будет иметь длину 18 км и пройдет от аэропорта «Киев» (Жуляны) до жилмассива Троещина. На ее протяжении будут находиться 13 станций.

Об этом заявил 18 октября первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает ЦТС.

«Говорил сегодня о строительстве ветки киевского метро с Троещины до аэропорта «Киев» с китайскими инвесторами. Предварительная стоимость проекта 2 млрд долларов, 85% из них будет обеспечивать китайская сторона (кредит 20 лет под 2% годовых). 15% проекта будут финансировать за счет КГГА... Теперь из аэропорта «Киев» можно будет добраться метрополитеном почти в любую точку города», - обнадежил чиновник.

Он также проинформировал, что заверил правление международной группы «Pacific Construction» в том, что КМУ и КГГА обязуются запустить проект и довести его до конца. В ближайшее время, по словам Кубива, заработает рабочая группа из представителей компании, МЭРТ, Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения.

«После подписания мы сможем начать строительство», - поделился планами первый вице-премьер.

Напомним, 19 мая заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подписал меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с китайским консорциумом, в который входит в компании «China Railway International Group» и «China Pacific Construction Group». 
ForUm

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