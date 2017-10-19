также в разделеПолитика
РФ продлила срок политического убежища для Януковича 39
Барна написал заявление в ГПУ из-за нападения митингующих 35
Встреча нардепов с Порошенко не состоялась 179
Порошенко согласился встретиться с Найемом 96
Емец: Часть нардепов из-за митингующих побоялись идти в Раду 65
Комитет ВР одобрил два законопроекта о депутатской неприкосновенности 80
В МВД назвали бредом информацию о подготовке покушения на Левочкина 126
Барна не будет судиться из-за нападения под Радой 33
Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки 61
Гройсман: Часть митингующих под ВР красивыми лозунгами прикрывают жажду власти 71
Лещенко назвал Геращенко «новой Анной Герман» 110
Политолог: Наибольшую угрозу для власти представляют добровольцы 165
РФ и Венгрия хотят не допустить вступления в силу закона об образования 112
Сытник пока не видит оснований для подозрения Омеляну 58
Парубий закрыл вечернее заседание парламента 44
Лещенко: Парасюк споткнулся, упал и зацепился за Гелетея 180
Под Радой нардепа Гончаренко забросали яйцами 166
Геращенко: Некоторые парламентарии путают работу депутата и стримера 227

Послы стран «Большой семерки» призвали Верховную Раду принять медицинскую реформу.

Об этом в Twitter сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

«Послы G7 снова заявляют о поддержке медицинской реформы, напоминая апрельское заявление, которое призывает Верховную Раду одобрить законодательство», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги