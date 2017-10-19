Послы стран «Большой семерки» призвали Верховную Раду принять медицинскую реформу.
Об этом в Twitter сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.
«Послы G7 снова заявляют о поддержке медицинской реформы, напоминая апрельское заявление, которое призывает Верховную Раду одобрить законодательство», - отметил он.
Как ранее сообщал ForUm, 8 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дает старт медицинской реформе в Украине.
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