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Народный депутат из фракции БПП Олег Барна написал заявление в прокуратуру из-за инцидента под Верховной Радой с его участием.

Текстом заявления на имя генпрокурора Юрия Луценко располагает «Украинская правда».

В нем Барна указывает, что в 18:20 среды неизвестные заблокировали ему выход из здания, толкались, выкрикивали оскорбительные слова и угрожали расправой. По его словам митингующие требовали, чтобы он вернулся в Верховную Раду.

Напомним, 17 октября участники акции возле парламента напали на народного депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну.

Позже нардеп заявил, что не будет жаловаться в полицию на протестующих. 
ForUm

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