Народный депутат из фракции БПП Олег Барна заявил, что не будет жаловаться в полицию на протестующих, которые устроили ему во вторник возле Верховной Рады «коридор позора».

Об этом он сообщил в среду журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Украинская правда.

«Видите, жив-здоров, побоев нет. Какие проблемы?» - сказал нардеп.

По его словам, выйти из окружения ему помогли полицейские.

«Дерьмо надо утилизировать, нужно воспитывать тех, кто невоспитанный. Это все разные вещи. Полиция пусть делает выводы, а ответственность должны нести организаторы. Это же все марионетки, которые выполняли указание», - сказал Барна.

Нардеп подчеркнул, что не получил повреждений и хорошо себя чувствует.

Кроме того, он добавил, что в среду пришел на работу через открытые пути, а не подземные переходы.

«Я всегда захожу через открытые проходы с Садовой. Сегодня я зашел тоже улице», - сказал нардеп.

Попытки Саакашвили защитить его Барна назвал «медвежьей услугой».

«Я могу сказать только одно: я за это могу в некоторой степени его поблагодарить. Мне такие, извините, медвежьи услуги не нужны. Сначала натравить людей, оболгать, а затем показать, какие мы хорошие и крепкие», - отметил он.

Напомним, 17 октября Барна едва вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой. Он пытался покинуть вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на нардепа с криками: «Иди работай», «На работу».

В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Саакашвили. «Не бейте его, отпустите», - пытался успокоить толпу он.

Саакашвили просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне «коридор позора» - нардепа толкали и оплевывали.

Затем подбежала полиция, и Барную отвели в гостиницу.