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Земельный участок Президента Украины Петра Порошенко на улице Радиальной, 5 на Печерске в центре Киева взяли под охрану неизвестные, сообщают «Схемы».

Журналисты зафиксировали, что над забором участка Президента растянули колючую проволоку, срезали деревья по периметру. На территории находятся неизвестные мужчины в гражданской одежде и в камуфляже без опознавательных знаков.

На вопрос, что они здесь делают, мужчины ответили, что осуществляют охрану, отказавшись называть структуру, которую представляют.

Напротив участка Порошенко расположен особняк заместителя председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко.

Издание отмечает, что в феврале 2015 года Порошенко и Кононенко получили соседние участки в Царском селе при сомнительных обстоятельствах. Через цепочку из нескольких юридических операций с признаками фиктивности гектар бесплатной земли в самом центре Киева в поселении Царское село перешел в их собственность.

В апреле 2017 незастроенный участок Порошенко выставляли на продажу. Однако, по данным кадастровой карты, владелец земли пока не менялся.
ForUm

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