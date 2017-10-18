Во Львове в результате употребления пищи в местном ресторане отравились 12 человек, сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

Отмечается, что в течение 3-х дней – 14, 15 и 16 октября – за медицинской помощью в результате пищевого отравления обратились 12 человек (разные группы отдыхающих), которые питались в ресторане «Барская рюмка». Стационарно лечатся 11 человек, и состояние всех пациентов - средней тяжести.

Так, 16 октября в 22.30 в Львовский областной центр ЭМП МК поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную больницу начали госпитализировать пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, которые 14 октября праздновали свадьбу в ресторане «Барская Рюмка» на ул. Винниченко, 3. Однако 17 и 18 октября обращения и госпитализация продолжились, но не только из числа празднующих свадьбу, а также питавшихся в этом же ресторане с компаниями (дни рождения) 15 и 16 октября.

По состоянию на 11:00 18 октября всего из очага инфекции за помощью обращались 12 человек, в том числе 2 детей. Из них с диагнозом острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек, в том числе 2 детей. Еще 1 человек находится на амбулаторном лечении. Состояние всех госпитализированных пациентов - средней тяжести.

Согласно эпиданамнезу, гости на свадьбе ели блюда, которые готовились как в ресторане, так и в домашних условиях, и были принесены на свадьбу (кондитерские изделия). Участники дней рождений употребляли разнообразные блюда - мясную нарезку, в том числе паштет, овощи гриль, салат «Цезарь».