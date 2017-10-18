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На территории России и оккупированного Крыма под стражей по политическим мотивам находится 61 гражданин Украины. Об этом сообщила координатор Медийной инициативы за права человека, правозащитница Мария Томак сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день, по нашим подсчетам, 61 гражданин Украины находится под стражей на территории России или оккупированного Крыма по политическим мотивам, из них 23 человека уже получили приговоры», - заявила она, сообщает УНИАН.

«За последние месяцы мы имеем «ливень» новых, то есть, раньше было относительное затишье, начиная с нового года, ареста Балуха и до лета», - добавила Томак.

По ее словам, с начала лета на территории оккупированного Крыма и на территории России были задержаны 18 граждан Украины.

 
ForUm

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