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Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали обращение к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров об отмене права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховной Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины. А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.

«В условиях войны на востоке Украины депутаты Киевского городского совета считают нецелесообразным за счет государственного бюджета и соответствующих местных бюджетов обеспечивать народных депутатов и депутатов местных советов бесплатным проездом. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд», - отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Обращение должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
ForUm

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