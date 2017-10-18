Во время митинга под Верховной Радой во вторник, 17 октября, толпа протестующих применила силу к народному депутату от БПП Юлию Мамчуру.

Соответствующую информацию подтвердил сам парламентарий, сообщает «Обозреватель».

«Толкотня была. За костюм дергали. Оскорбительные вещи говорили», - сообщил Мамчур. Он уточнил, что инцидент произошел на улице Садовой, у центрального выхода из комитетов.

При этом депутат сказал, что в правоохранительные органы обращаться не намерен, так как не видит для этого оснований.

Отметим, что ранее о случившемся рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Я не смотрю ТВ, но это работает фоном. Увидела и спазм в горле: как какое-то недостойное существо унижало нашего Юлия Мамчура, который выходил из ВР. Толпа, агрессивная и накрученная, унижала героя. Чем эта толпа «борцунов» отличается от «зеленых вежливых человечков», против которых Юлий в страшные дни 2014-го в Крыму вышел безоружным? Ничем! Но если эти люди не знают в лицо Мамчура- это только подтверждает, что в 2014 они были где-то далеко и не на стороне Украины», - написала на своей странице в Facebook Геращенко.

Как известно, полковник Юлий Мамчур, экс-командир Севастопольской бригады тактической авиации, стал знаменитым после того, как 4 марта 2014 года без оружия пошел договариваться с вооруженными российскими солдатами о разблокировании аэропорта «Бельбек» в Крыму.

Напомним, 17 октября участники акции возле парламента напали на народного депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну и забросали яйцами его коллегу Алексея Гончаренко.