Сегодня часть депутатов не явилась на пленарное заседание Верховной Рады из-за опасений применения физического насилия митингующими. Об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат Украины Леонид Емец (фракция «Народный фронт»).

Он отметил, что обсуждение медицинской реформы проходит сегодня в полупустом зале, поскольку некоторые депутаты побоялись приходить в парламент из-за инцидентов, которые произошли вчера с народными депутатами от фракции «Блока Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко и Олегом Барной. Емец отметил, что, по словам депутатов, «те, кто не ходят, и из-за которых срывается голосование, то им ничего не будет, а это (речь идет о физической расправе. – Ред.) коснется тех, кто как раз появился», - поэтому ряд депутатов сегодня и не пришли на заседание.

При этом он признал, что «часть депутатов и так не ходила, а часть напугана этими избиениями народных депутатов и просто не появляется». Сейчас в сессионном зале находится не более 150 депутатов, сообщает УНИАН.

Также Емец подчеркнул, что часть депутатов может не прийти и на завтрашнее заседание, и тогда будет очень трудно найти голоса за медицинскую реформу и направление законопроектов об ограничении депутатской неприкосновенности в Конституционный суд. Кроме того, депутат подчеркнул, что организаторам акций протеста нужен не результат, а «митинги, политическая картинка».

Он отметил, что сегодня проходил в Верховную Раду через ул. Садовую, 3-А, то есть через здание, в котором размещены комитеты парламента.

Как известно, здание на ул. Садовой, 3-А, соединяется подземным переходом со зданием на Грушевского, где проходят заседания парламента. Многие депутаты также воспользовались именно проходом через здание на Садовой, под которым нет митингующих, что позволило им избежать каких-либо инцидентов.

В то же время народный депутат Украины Юрий Тимошенко (фракция «Народный фронт») сказал, что он сегодня заходил в ВР через 4-й подъезд здания на Грушевского, где проходит заседание парламента, у него не возникло никаких проблем. «У меня совершенно не было проблем», - отметил он.

Напомним, 17 октября, участники акции возле парламента напали на народного депутатаот фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну и забросали яйцами его коллегу Алексея Гончаренко.