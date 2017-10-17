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Митингующие под Верховной Радой забросали яйцами депутата от БПП Алексея Гончаренко.

Соответствующее видео в YouTube опубликовал «ЕвроМайдан». Нардеп хотел пройти к зданию парламента через толпу участников митинга,  его забросали яйцами и начали скандировать «мудак» и «губошлеп», сообщает УНИАН.

В свою очередь, народный избранник обозвал митингующих придурками, после чего в сопровождении правоохранителей направился в сторону Рады.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Кроме того, у здания Верховной Рады внефракционный народный депутат Владимир Парасюк ударил ногой начальника УГО Валерия Гелетея.
ForUm

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