В Украине на 14,5% по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество преступлений.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Имеем уменьшение количества преступлений по сравнению с прошлым годом на 14,5%. Это означает, что начинается наведение порядка в стране. И надо усиливать роль правоохранительных органов - наказание за преступление должно быть неотвратимым», – отметил он.

Напомним, в июле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что количество уголовных преступлений в Украине в первом полугодии уменьшилось на 14%.