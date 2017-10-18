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В Украине на 14,5% по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество преступлений.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Имеем уменьшение количества преступлений по сравнению с прошлым годом на 14,5%. Это означает, что начинается наведение порядка в стране. И надо усиливать роль правоохранительных органов - наказание за преступление должно быть неотвратимым», – отметил он.

Напомним, в июле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что количество уголовных преступлений в Украине в первом полугодии уменьшилось на 14%
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