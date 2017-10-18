Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба агентства.

По результатам проведенной плановой проверки, в Мининфраструктуры выявлены нарушения Закона Украины «О предупреждении коррупции» в части:

проведения специальной проверки кандидатов на должности (отправка запросов Министерством инфраструктуры в соответствующие государственные органы с нарушением установленных сроков);

принятие решения о назначении на должности без получения ответов на запросы Минюста о наличии сведений о кандидатах в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, о распространении на лиц запрета занимать соответствующую должность, предусмотренной положениями Закона Украины «Об очистке власти»;

непринятия мер по привлечению к дисциплинарной ответственности служащего Мининфраструктуры, который постановлением суда признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако судом не применен к нему наказания в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.

Согласно предписанию, НАПК требует провести в отношении сотрудников Мининфраструктуры служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией, а именно нарушений требований части третьей статьи 57, части второй статьи 58, части второй статьи 65 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Предписание НАПК обязательно к выполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.