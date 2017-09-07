Герцогиня Кембриджская, ожидающая появления третьего ребенка, из-за плохого самочувствия не смогла привести в школу своего старшего сына – принца Джорджа, у которого в четверг – первый школьный день.

Четырехлетнего принца Джорджа в школу проводил его отец – принц Уильям, сообщает ВВС.

Принц Джордж будет учиться в престижной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона, где обучение в начальных классах стоит 18 тыс. фунтов стерлингов в год (около 23,5 тыс. долларов).

4 сентября стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка.

О грядущем пополнении было решено объявить, не дожидаясь 12-недельного срока, из-за раннего токсикоза герцогини, который наблюдался у нее и во время двух предыдущих беременностей. Герцогиня Кембриджская из-за плохого самочувствия была вынуждена отменить свое участие в запланированных мероприятиях в Лондоне.

В числе выпускников школы Thomas's Battersea – солистка группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч и британская топ-модель и актриса Кара Делевинь.

В справочнике британских школ The Good Schools Guide о школе, где будет учиться принц Джордж, говорится следующее: «Большая, оживленная, немного суматошная школа для родителей-космополитов, которые хотят, чтобы их дети получили лучшее образование в английской школе, какое только можно получить за деньги».

По словам бывшего директора Thomas's Battersea Бена Томаса, это очень почетно для школы, что члены королевской семьи выбрали именно это учебное заведение для принца Джорджа.

Раньше принц Джордж ходил в детский сад при школе Westacre Montessori в Норфолке.

Переход принца Джорджа в лондонскую школу Thomas's Battersea совпал с решением его родителей сделать своей главной резиденцией Кенсингтонский дворец, так как принцу Уильяму предстоит взять на себя больше королевских обязанностей.

Около школы Thomas's Battersea утром находились один видеооператор и один фотограф, чтобы запечатлеть первый день принца Джорджа в школе.

Ранее принц Уильям обратился к прессе с просьбой уважать право его сына на частную жизнь.