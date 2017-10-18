Обвинительный акт в отношении военнослужащего правоохранительного органа, убившего жителя Авдеевки, направлен для судебного рассмотрения в один из местных судов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО.

«Военная прокуратура Донецкого гарнизона завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего правоохранительного органа, который обвиняется в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 365 и п 3, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины», - говорится в сообщении.

Несмотря на сложности при расследовании указанного преступления, связанные с совершением преступления в условиях неочевидности, непризнанием подозреваемым вины в совершенном преступлении, попытки воздействия на свидетелей в уголовном производстве со стороны других военнослужащих и препятствия в проведении досудебного расследования, следователям удалось доказать причастность майора Б. к убийству жителя Авдеевки.

Досудебным расследованием установлено, что майор Б., будучи сотрудников правоохранительного органа и проходя военную службу, в марте текущего года, находясь в Авдеевке, открыто, против воли потерпевшего, похитил последнего.

После чего, применяя к нему физическое насилие, с целью получения признания от невиновного лица в совершении преступления, стал наносить последнему телесные повреждения.

В дальнейшем Б. вывез потерпевшего за пределы города и путем нанесения многочисленных и последовательных ударов лишил жизни последнего.

«Благодаря настойчивости следователя в уголовном производстве, своевременному и полному назначению и проведению необходимых судебных экспертиз, спланированному и последовательному проведению следственных действий удалось собрать ряд доказательств, которые в своей совокупности подтвердили причастность майора Б. к убийству местного жителя», - сообщили в прокуратуре.

13 октября 2017 после выполнения всех необходимых следственных действий и ознакомления подозреваемого и его защитника с собранными материалами уголовного производства, майору Б. вручен обвинительный акт по обвинению в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 365 и п 3, 4 ч. 2 ст.115 УК Украины.