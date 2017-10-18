также в разделеОбщество
Киевсовет хочет отменить бесплатный проезд для депутатов 3
Абитуриенты смогут подать 7 заявлений в вузы в 2018 году 14
НАПК: Омелян нарушил антикоррупционное законодательство 20
Кабмин отменил соглашение о военном сотрудничестве с РФ 37
Российский суд продлил арест Грибу 13
МИД проверяет обстоятельства задержания украинца в Ростове 35
Полиция расследует ограбление нацгвардейцев под Радой 52
На Киевщине за пьяное вождение задержали судью 79
ПС открестился от задержанного в РФ активиста: связь потеряли год назад 29
«Укрзализныця» запускает новый поезд Одесса - Перемышль 31
Силовики разоблачили прапорщика ВСУ на сбыте боеприпасов 33
Судью, который принес взятку Холодницкому, отстранили 24
Полковник Генштаба ВСУ задержан на взятке 88
В «ДНР» жителю Дебальцево дали 19 лет за «шпионаж» 45
В следкоме РФ заявили о задержании «правосека» в Ростове 40
Тука: Вернуть Крым можно только после уничтожения России в существующем режиме 50
Князев о стычке Парасюка и Гелетея: А что там расследовать? 97
Князев: Полиция не допустила кровопролития под Радой 73

Обвинительный акт в отношении военнослужащего правоохранительного органа, убившего жителя Авдеевки, направлен для судебного рассмотрения в один из местных судов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО.

 «Военная прокуратура Донецкого гарнизона завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего правоохранительного органа, который обвиняется в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 365 и п 3, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины», - говорится в сообщении.

Несмотря на сложности при расследовании указанного преступления, связанные с совершением преступления в условиях неочевидности, непризнанием подозреваемым вины в совершенном преступлении, попытки воздействия на свидетелей в уголовном производстве со стороны других военнослужащих и препятствия в проведении досудебного расследования, следователям удалось доказать причастность майора Б. к убийству жителя Авдеевки.

Досудебным расследованием установлено, что майор Б., будучи сотрудников правоохранительного органа и проходя военную службу, в марте текущего года, находясь в Авдеевке, открыто, против воли потерпевшего, похитил последнего.

После чего, применяя к нему физическое насилие, с целью получения признания от невиновного лица в совершении преступления, стал наносить последнему телесные повреждения.

В дальнейшем Б. вывез потерпевшего за пределы города и путем нанесения многочисленных и последовательных ударов лишил жизни последнего.

«Благодаря настойчивости следователя в уголовном производстве, своевременному и полному назначению и проведению необходимых судебных экспертиз, спланированному и последовательному проведению следственных действий удалось собрать ряд доказательств, которые в своей совокупности подтвердили причастность майора Б. к убийству местного жителя», - сообщили в прокуратуре.

13 октября 2017 после выполнения всех необходимых следственных действий и ознакомления подозреваемого и его защитника с собранными материалами уголовного производства, майору Б. вручен обвинительный акт по обвинению в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 365 и п 3, 4 ч. 2 ст.115 УК Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги