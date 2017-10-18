Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийском городе Ракка, освобожденном от боевиков «Исламского государства».
This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snh pic.twitter.com/SKd1PiWa5h— CNN International (@cnni) 17 октября 2017 г.
На видеозаписи видны пустынные улицы и разрушенные здания: в одном из районов города идет дым, по площади Paradise Square разъезжают внедорожники Демократических сил Сирии. Также показаны стадион и национальный госпиталь в центре города, считавшиеся «последним оплотом» террористов.
Ранее стало известно, что сирийский город Ракка был полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Агентство Reuters сообщает, что сирийские повстанцы 17 октября заняли стадион в Ракке, где оставался последний очаг сопротивления террористов. Наступление на Ракку продолжалось около четырех месяцев.
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