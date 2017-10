Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийском городе Ракка, освобожденном от боевиков «Исламского государства».

This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snh pic.twitter.com/SKd1PiWa5h