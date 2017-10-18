В «ДНР» жителя Дебальцево приговорили к 19 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу Украины и незаконное хранение оружия. Об этом сообщается на сайте «генеральной прокуратуры».

«В июле 2014 года гражданин Р. дал согласие сотруднику Дебальцевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, действующему в интересах иностранной разведки, собирать и передавать за денежное вознаграждение сведения о личном составе, вооружении, количестве и дислокации военной техники для использования их против безопасности «ДНР», - говорится в сообщении.

Выполняя полученное задание, в ноябре 2014 года Р. выявил в Дебальцево двух добровольцев «ДНР», выполнявших боевые задачи, о чем посредством телефонной связи сообщил сотруднику полиции Украины. «В последующем, указанные добровольцы народного ополчения пропали без вести», - заявили в «ДНР».

В марте 2015 года Р. собирал и фиксировал информацию о количестве и местах дислокации военной техники, численности личного состава и вооружений. Собранные сведения преступник собирался передать лицу, действующему в интересах иностранной разведки, однако по пути следования в Артемовск был задержан «ДНР».

Кроме того, Р. в процессе своей незаконной деятельности организовали тайник, в котором незаконно хранил оружие и боеприпасы.