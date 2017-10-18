Среди ветеранов АТО политические перспективы имеют единицы. Среди них бывший боец ​​«Донбасса» Тарас Костанчук, который выделяется своей умеренной позицией.



Об этом в интервью Gazeta.ua заявил политический эксперт Кирилл Михальчук, комментируя возможность создания «третьей силы» на базе союзов и общественных организаций ветеранов АТО.



«В Украине существует много различных ветеранских и вокруг ветеранских объединений и общественных организаций. 99,9% союзов ветеранов АТО заняты проблемами земельных участков, квартир, справок, удостоверений. На политику или общественную деятельность не хватает времени. В этом есть вина и самих ветеранов. Проявляются особенности нашего менталитета - где два украинца, там три гетмана», - отметил он.

По мнению Михальчука, главная причина отсутствия политиков среди ветеранов в том, что такое положение вполне удовлетворяет действующую власть, поскольку они создают наибольшую опасность для существования правящей верхушки.

«Существующая властная элита, если можно ее так назвать, настолько слаба, что не может выжить в конкурентной среде. Поэтому сейчас применяются все методы, чтобы разъединить, подробить и скомпрометировать ветеранские организации», - отметил эксперт.

Также политолог рассказал о перспективах политиков, которые стали известны в контексте войны в Донбассе.

«Надежда Савченко – бренд без всякого материального воплощения. Ее рекламный образ настолько отличается от оригинала, эксплуатировать его дальше невозможно. Сама же госпожа Савченко не сможет выстроить какой-то политической концепции. Ей не хватит ни знаний, ни способностей», - отметил он.

Достаточно скептически оценил Михальчук перспективы Андрея Белецкого и Дмитрия Яроша.

«Они похожи. Похожие их взгляды, оба исповедуют радикальный национализм, оба долго были связаны с националистическими движениями, у обоих в Украине достаточно неоднозначное отношение, несмотря на их проукраинскую позицию и участие в АТО. В случае выборов им придется сражаться за одних и тех же избирателей. Кроме того, пик их популярности прошел, такие фигуры нужны во время революций », - сказал эксперт.

«Что касается Тараса Костанчука, то его позиция толерантна. Его взгляды радикально проукраинские, но не националистические. Если пойдет на выборы, то получит большую поддержку. Во-первых, благодаря умеренной позиции, во-вторых, потому, что имеет собственное видение развития государства. Если рассматриваем чисто ветеранское среду, то наиболее оптимистичным сегодня выглядит политическое будущее именно Тараса Костанчука. Скорее всего, он пойдет на выборы. Предложений от заинтересованных политических сил будет достаточно. Но до выборов еще есть время. К 2019 году Тарас Костанчук сможет стать вполне самостоятельным игроком», - отметил Михальчук.