Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-август 2017 года составил 3,279 млрд долл., что в 2,3 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 1,448 млрд долл.

Как сообщает Государственная службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 21,1% - до 27,512 млрд долл., импорт – на 27,4%, до 30,791 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-август 2016 года – 0,94), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира, сообщает УНИАН.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 27,9% – до 11,002 млрд долл., импорта товаров из стран ЕС - на 22,8%, до 13,047 млрд долл.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 17,7% – до 2,620 млрд долл., импорта товаров из РФ – на 37,2%, до 4,204 млрд долл.

Напомним, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль 2017 года составил 2,7 млрд долл., что в 2,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 980,4 млн долл.