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Террористическая организация «Исламское государство» угрожает терактами в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

Пропагандисты ИГИЛ опубликовали постер с изображением джихатиста с автоматом и бомбой на фоне футбольного стадиона и логотипа ЧМ-2018, сообщает 112 Украина со ссылкой на Daily Mail.

Также на прошлой неделе террористы опубликовали еще один постер с простреленными изображениями президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Также сообщается, что постер сопровождался отрывком из Корана, который должен побудить джихадистов «использовать каждую возможность для терактов в США и РФ».

Напомним, что ЧМ-2018 по футболу будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, а финал состоится на стадионе «Лужники» в Москве.
ForUm

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