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На бульваре Леси Украинки в центре Киева угнали автомобиль, которым пользовался народный депутат «Радикальной партии Олега Ляшко» Сергей Скуратовский.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полицию Киева.

«К нам поступило заявление об угоне автомобиля Mercedes народного депутата 16 октября на бульваре Леси Украинки. Мужчина вышел в магазин, а когда через 7 мин вернулся, то авто уже не было», - рассказали в пресс-службе полиции.

«В машине, кроме документов, были два пистолета с разрешительными документами и денежные средства», – добавили в полиции.

Собеседник издания отметила, что это авто уже якобы нашли.

«Было заявление об угоне, потом сообщили, что якобы нашли. Но у нас все равно открыто производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК», – сказали в полиции.

Представитель пресс-службы не смогла уточнить, сколько денег исчезло и действительно ли уже нашли авто.
ForUm

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