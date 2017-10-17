Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что комментарии исполнительного директора Трансперенси Интернешнл Украина (Transparency International Ukraine) Ярослава Юрчишина по НАПК являются информационным сообщением искаженного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Ссылаясь в своем интервью на так называемую «кулуарную информацию», он подает оценочные и непроверенные суждения, которые никоим образом не могут объективно характеризовать ситуацию в Нацагентстве», - говорится в сообщении.

В связи с этим в НАПК подчеркнули, что высказанная информация является частным мнением Юрчишина и в этом случае не соответствует действительности.

Также НАПК считает подобные заявления манипуляцией сознанием граждан с целью подрыва доверия к органам государственной власти, а именно антикоррупционных органов, что в непростых обстоятельствах реформ является безответственным и недопустимым.

Юрчишин в интервью СМИ назвал работу НАПК разочарованием, а нынешний состав агентства – непрофессиональным и политизированным. Он также заявил о кулуарной смене членов НАПК и о том, что главу Нацагенства Наталью Корчак заставили уволить руководителя аппарата Игоря Ткаченко, а также спрогнозировал, ссылаясь на «кулуарную информацию», что Корчак тоже будут менять из-за недовольства ее работой.