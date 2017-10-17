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В Киеве на акцию протеста под стенами Верховной Рады не пытались пронести запрещенные предметы. Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«Пока у меня такой информации нет. Спасибо людям, что они сознательные», - заявил Шевченко, отвечая на вопрос о попытках пронести запрещенные предметы.

По подсчетам правоохранителей, на акцию протеста пришло около 6 тыс. человек.

«Фактически мы оцениваем 4-4,5 тыс. (участников. - Ред.) было в правительственном квартале, еще 1,5 тыс. под НБУ. Мы считаем, что наши силы абсолютно адекватны тому количеству участников акции, которые были заявлены и которые де-факто есть», - заявил Шевченко, сообщает 112 Украина.

Директор департамента коммуникации МВД добавил, что протест проходит спокойно и мирно.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.
ForUm

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