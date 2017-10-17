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Украинцы имеют право на мирных манифестациях защищать свои права и объявлять требования к власти, заявил Президент Петр Порошенко.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прекой, которая находится с государственным визитом в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я считаю, что мирные манифестации является чрезвычайно важным элементом демократии. И я с пониманием отношусь к акциям и с уважением – к их участникам», - отметил Порошенко.

«Кроме того, мне очень важно и я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акции. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, которые состоялись 31 августа (2015 года - ред.), которые привели к гибели четырех нацгвардейцев», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил: «Именно поэтому я считаю, что это очень важная задача для того, чтобы к этому ответственно отнеслись и организаторы, и правоохранители.

Президент также отметил, что его законодательные инициативы об отмене неприкосновенности народных депутатов, судей, проведение судебной реформы в целом нашли отклик у участников нынешней акции у стен парламента. «Вместе с тем я рад, что мои инициативы нашли такой отклик и в сердцах людей, и у организаторов акций», - отметил он.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.

 
ForUm

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