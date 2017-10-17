Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко возмущена срывом заседания Согласительного совета отдельными нардепами во вторник, 17 октября. Об этом она написала в Facebook.

«Это ненормально, что коллеги месяцами не ходят на работу, путают работу депутата и стримера (я не видела такого ни в зале ПАСЕ, ни в одном европейском парламенте), планомерно срывают каждый день голосования, прикрываясь, что этого требуют люди. Люди делегировали нас работать. Они требуют от нас работы – слаженной, на благо страны. Они требуют от нас европейской политической культуры. И я уверена, что взрослые, умные, интеллектуальные и интеллигентные люди всегда могут найти компромисс, если хотят. Если есть желание работать на страну», - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что у Рады есть две сессионных недели в месяц, по сути, четыре дня голосования – два вторника и четверга.

«И каждый раз эти дни планомерно срывают. То блокируют трибуну, то миллион поправок, за которые не голосуют даже сами оппозиционные фракции, то шашки, то вырванные микрофоны, то еще что-то. Сегодня на Согласительный забежали и те, кого три предыдущих недели не было в Раде, не голосовали образовательную реформу и закон, где РФ определяется страной-агрессором, как октябрята – прочитали свои речевки, обязательно вели стримы своих выступлений, как же без этого. Результат – сорванный Согласительный, крик, ор», - заявила первый вице-спикер.

«Я требую так же немедленно поставить в повестку дня законопроект изменений регламента работы ВР. Потому что это просто безобразие, когда депутаты элементарно не работают, когда роль комитетов нивелирована, когда главы комитетов не получили секунды слова озвучить видение комитетов по повестке дня на Согласительном, потому что президиум захватили стримеры», - добавила Геращенко.

Напомним, сегодня группа нардепов сорвала заседание Согласительного совета.