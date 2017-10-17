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Президент Петр Порошенко начал встречу с президентом Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прекой, которая находится с государственным визитом в Украине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.   

Официальная церемония встречи президентов состоялась на крыльце перед зданием АП.

После завершения встречи в формате «с глазу на глаз»  состоятся украинско-мальтийские переговоры в расширенном формате. Главы двух государств также проведут брифинг для представителей СМИ по итогам переговоров.

Кроме того, Президент Украины и президент Мальты примут участие в украинско-мальтийском бизнес-форуме, который состоится в Торгово-промышленной палате Украины.

16-17 мая 2017 состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит Президента Украины Петра Порошенко на Мальту.

 

 
ForUm

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