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Среда, 1 ноября, День всех святых, на Закарпатье будет выходным. Соответствующее распоряжение подписал глава ОГА Геннадий Москаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

Согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день со среды, 1 ноября, на субботу, 11 ноября.

Рабочий день перенесен для того, чтобы жители Закарпатья могли посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины.
ForUm

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