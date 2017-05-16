также в разделеПолитика
В Кремле не исключают ответных мер на санкции Украины 20
Порошенко призвал украинцев отказаться от российских сайтов 100
Порошенко заявил, что его команда уже наладила контакт с людьми Макрона 28
Мандат Артеменко достанется риэлтору из Донецка 21
В обновленный санкционный список попали Кадыров, Киселев и Нарышкин 19
ВР отобрала мандат у Артеменко 81
В Украине заблокируют доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам» 2408
Артеменко заявил, что его не пускают в Украину 35
Порошенко: Санкции против РФ нужно продлить на год 41
Порошенко: Моя цель – чтобы Украина стала членом Шенгена 97
Климкин: Ратификация Ассоциации с ЕС скоро завершится 28
Порошенко поручил провести военный парад в День независимости 123
Комитет Рады просит лишить мандата Артеменко 38
Гройсман посадил дерево в Иерусалиме 50
Более 50 нардепов систематически не голосуют в Раде 57
Климкин: ЕС поддерживает продление санкций против РФ 46
Путин: Киев не способен проводить конкурсы масштаба «Евровидения» 8695
Гройсман призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа 80

Президент Петр Порошенко убежден, что Мальта может стать хабом для украинских аграриев для поставки продукции в Северную Африку и открыть новые возможности для украинской металлургической отрасли.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, во время совместной с президентом Мальты пресс-конференции по итогам встречи Порошенко отметил, что подписание целого ряда документов, которое запланировано во время визита, открывает «прекрасные возможности для студентов, молодежи, сотрудничества в сфере спорта и бизнеса».

Он также сообщил о готовности Украины открыть на Мальте центр компании «Антонов», что существенно будет способствовать развитию украинской авиационной индустрии.  

Стороны обсудили целый ряд вопросов, которые открывают новые возможности для двух стран.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро-Прека отметила, что во время встречи с Порошенко были обсуждены конкретные шаги о сотрудничестве между деловыми кругами двух стран.

«Между нашими странами существуют огромные возможности по развитию предпринимательства в различных сферах, в частности в развитии инфраструктуры, морских перевозок», - отметила она.

При этом Колейро-Прека сосредоточила внимание на возможностях сотрудничества между Украиной, как страной Восточной Европы, и Африканским контентом с участием Мальты как мощного морского транспортного хаба.

«Мы также не приехали с пустыми руками», - сказал Президент и сообщил, что украинская делегация привезла ряд предложений и проектов по совместным украинско-мальтийским бизнес-проектам в различных сферах и межправительственных решений.

Порошенко пригласил президента Мальты посетить Украину в удобное для нее время.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года