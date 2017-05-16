Президент Петр Порошенко убежден, что Мальта может стать хабом для украинских аграриев для поставки продукции в Северную Африку и открыть новые возможности для украинской металлургической отрасли.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, во время совместной с президентом Мальты пресс-конференции по итогам встречи Порошенко отметил, что подписание целого ряда документов, которое запланировано во время визита, открывает «прекрасные возможности для студентов, молодежи, сотрудничества в сфере спорта и бизнеса».

Он также сообщил о готовности Украины открыть на Мальте центр компании «Антонов», что существенно будет способствовать развитию украинской авиационной индустрии.

Стороны обсудили целый ряд вопросов, которые открывают новые возможности для двух стран.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро-Прека отметила, что во время встречи с Порошенко были обсуждены конкретные шаги о сотрудничестве между деловыми кругами двух стран.

«Между нашими странами существуют огромные возможности по развитию предпринимательства в различных сферах, в частности в развитии инфраструктуры, морских перевозок», - отметила она.

При этом Колейро-Прека сосредоточила внимание на возможностях сотрудничества между Украиной, как страной Восточной Европы, и Африканским контентом с участием Мальты как мощного морского транспортного хаба.

«Мы также не приехали с пустыми руками», - сказал Президент и сообщил, что украинская делегация привезла ряд предложений и проектов по совместным украинско-мальтийским бизнес-проектам в различных сферах и межправительственных решений.

Порошенко пригласил президента Мальты посетить Украину в удобное для нее время.