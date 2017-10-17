Помощник президента РФ Владислав Сурков и главарь «ДНР» Александр Захарченко открыли в Ростове-на-Дону первый на территории РФ памятник «героям Донбасса».

Об этом сообщает ТАСС.

«Памятник установлен в парке им. Островского. Это семиметровая стела, которая заканчивается крестом с перекрещенными мечами и надписью «Доброволец». Это первый подобный памятник, установленный в Российской Федерации», - сказал собеседник агентства.

Постановление об установке памятника подписал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, документ опубликован на официальном сайте администрации города. Как следует из постановления, «изготовление и установка памятника осуществлена за счет внебюджетных средств».