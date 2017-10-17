Ключевой задачей этой пленарной недели работы Верховной Рады Украины является поддержка пакета законопроектов по медицинской реформе. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Начинается пленарная неделя, и я вижу одну главную задачу – дать старт медицинской реформе. Мы должны обеспечить качественные услуги в наших больницах. Мы дожлны гарантировать гражданам, что государство действительно будет платить за каждое их лечение. Мы должны наконец дать возможность врачам официально получать достойные зарплаты. И мы можем это сделать, приняв законопроекты 6327 и 6604 на этой неделе», - подчеркнул глава правительства.

Он обратил внимание, что «за консервацию существующей системы мы платим человеческими жизнями».

Премьер-министр обратился ко всем парламентариям и призвал их объединиться, чтобы «начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения в стране».