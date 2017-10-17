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МИД хочет разработать имплементационный план закона об образовании 26

Варшава выступает против пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и будет поощрять Киев и Будапешт решить образовательную проблему путем диалога.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в ответ на запрос Укринформа.

«Польша не видит возможности пересмотра Соглашения об ассоциации или Соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной. Польская сторона будет поощрять партнеров из Венгрии и Украины к решению спорного вопроса закона об образовании путем диалога, на основе уважения прав нацменьшинств и с учетом международных и двусторонних соглашений», - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши отмечают, что специфика обучения польского языка в Украине несколько иная, чем венгерского.

«Одновременно информируем, что польские министерства иностранных дел и образования внимательно следят за вопросами влияния соответствующего закона на польское образование и находятся в постоянном контакте с украинскими партнерами», - сообщили в ведомстве.

В этом контексте отмечается, что ориентировочно 26 октября планируется встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с представителями польского меньшинства в Украине.

В документе отмечается, что Польша придает большое значение изучению польского языка не только в Украине, но в любой стране, где живут поляки.

Напомним, Венгрия требует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в связи с тем, что Украина, по мнению венгерской стороны, нарушает положения соглашения, ограничивая новым законом об образовании право национальных меньшинств учиться на родном языке.  

МИД председательствующей в ЕС Эстонии выступает против пересмотра Соглашения об ассоциации с Украиной.

 
ForUm

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