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На территории одного из лесохозяйств Сумского района злоумышленники убили двух благородных оленей. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

По предварительным подсчетам, стоимость нанесенного государству ущерба составляет 120 тыс. гривен. В полиции выяснили, что браконьеры подстрелили дичь из незарегистрированного оружия. Теперь обоим грозит уголовная ответственность и возмещение нанесенного ущерба.

Сообщение об обнаружении факта браконьерства в полицию поступило от егеря Низовского лесничества. Заявитель рассказал, что в лесу найдены две туши благородных оленей, застреленных браконьерами. Двое мужчин человека, которых работники лесничества застали на месте происшествия за разборкой одной из туш, имели при себе охотничий карабин с глушителем.

На вызов немедленно выехали сотрудники полиции. Прибыв на место, они установили личности злоумышленников – ими оказались жители села Ворожба Лебединского района в возрасте 48-ми и 50-ти лет.

У задержанных изъяли карабин калибра 7,62 мм  марки «Сайга»  с глушителем, из которого и были застрелены оба животных. Как выяснилось, номер на оружии был затерт, сам же карабин по учетам полиции не зарегистрирован.

Сейчас туши животных переданы на хранение в одно из специализированных охотничьих обществ, оружие направлено на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). За совершенное им грозит штраф или ограничение свободы до трех лет. Кроме того, им придется возместить нанесенный государству ущерб в размере 120 тыс. гривен - по 60 тыс. за каждого убитого оленя.
ForUm

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