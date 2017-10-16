Согласно предварительным результатам подсчета голосов, на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативно настроенная «Народная партия», которую возглавляет 31-летний Себастиан Курц. Об этом сообщает ВВС.

Если победа "Народной партии" официально подтвердится, в Австрии появится самый молодой в мире лидер страны.

До выборов Курц был самым молодым в Европе министром иностранных дел. Он был назначен на этот пост в возрасте 27 лет.

Как сообщается, «Народная партия», курс которой в последнее время заметно сдвинулся вправо, получила почти 31% голосов.

За второе место борются крайне правая «Партия свободы» и Социал-демократическая партия, каждая из которых, судя по всему, получает чуть менее трети голосов.

До выборов социал-демократы возглавляли правящую коалицию.

Так как партия Курца не заручится абсолютным большинством голосов, то ей, видимо, придется сформировать коалиционное правительство вместе с антииммигрантской «Партией свободы».

Так как именно вопрос об иммиграции доминировал в предвыборных дебатах, у «Партии свободы» появился шанс вновь войти в состав правительства.

Население многих стран Центральной Европы обеспокоено наплывом иммигрантов в 2015 году. В результате в соседней Германии крайне-правой партии «Альтернатива для Германии» удалось пробиться в бундестаг.

Если окончательные результаты выборов будут такими же, как и предварительные, в австрийской политике начнутся серьезные изменения.

После того как более 10 лет страной правила коалиция социал-демократов и «Народной партии», настроения среди избирателей сдвинулись вправо.

Себастиан Курц возглавил «Народную партию» в мае и резко повернул курс партии вправо, пообещав перекрыть миграционные потоки в Европу; ввести как можно более низкий уровень пособий для беженцев; запретить всем другим иностранцам получать какие-либо пособия, пока они не проживут в Австрии пять лет.

Выборы были объявлены после того, как Курц отказался сотрудничать с социал-демократическими партнерами в правящей коалиции.

ии, партия, заручившаяся наибольшим числом голосов на выборах, формирует правительство. С 1980-х все правительства Австрии были коалиционными.