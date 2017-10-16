За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие, в ответ Вооруженные силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение.

В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Также под огонь стрелкового оружия попали окраины Каменки.

На приморском направлении враг дважды обстрелял опорные пункты у Талаковки. В результате одного из таких обстрелов, около 23:00 получил ранения один военный.

На луганском направлении вечером сохранялась тишина.