Президент Петр Порошенко наградил граждан, совершивших весомый личный вклад в становление Украинского независимого государства. Об этом говорится в указе «О награждении государственными наградами Украины» №321/2017, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
За активное участие в национально-освободительном движении, патриотическое воспитание молодежи орденом «За заслуги» II степени награжден участник национально-освободительного движения Михаил Стус, орденом «За заслуги» III степени – еще двое участников национально-освободительного движения Ивана Джоджик и Василий Ефимчук.
Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден председатель общественной организации «Братство УПА Буковины» Святослав Мельничук, а орденом княгини Ольги III степени – член Луцкой городской организации Братства ветеранов ОУН-УПА Анастасия Грабовская.
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