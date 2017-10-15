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Президент Петр Порошенко наградил граждан, совершивших весомый личный вклад в становление Украинского независимого государства. Об этом говорится в указе «О награждении государственными наградами Украины» №321/2017, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

За активное участие в национально-освободительном движении, патриотическое воспитание молодежи орденом «За заслуги» II степени награжден участник национально-освободительного движения Михаил Стус, орденом «За заслуги» III степени – еще двое участников национально-освободительного движения Ивана Джоджик и Василий Ефимчук.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден председатель общественной организации «Братство УПА Буковины» Святослав Мельничук, а орденом княгини Ольги III степени – член Луцкой городской организации Братства ветеранов ОУН-УПА Анастасия Грабовская.

 
ForUm

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