также в разделеПроисшествия
В харьковском парке осквернили памятник УПА 87
АТО: 21 обстрел за сутки, ранен один военный 36
В зоне АТО снайпер боевиков подстрелил пограничника 53
В Донецкой области столкнулись автомобили Нацгвардии и ОБСЕ 45
На Одесчине пьяный водитель насмерть сбил трех бабушек 66
Боевики 22 раза открывали огонь, ранен один военный 28
ОБСЕ: С начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 400 человек 43
Автобус со сборной Украины по самбо попал в ДТП 306
Ситуация в АТО обострилась: за сутки – 41 обстрел 78
Ультрас «Днепра» избили нардепа Юрия Березу 163
На стоянке автосалона в Харькове сожгли 4 BMW 84
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных 85
Отравление грибами на Львовщине: в больнице умерли 2 человека 42
Российский суд арестовал двух украинских пограничников 327
На Херсонщине банда напала на автобус с пассажирами 127
На Львовщине 6 человек отравились грибами 66
Боевики увеличили количество обстрелов, в ход пошли минометы 38
За прошлые сутки в зоне АТО 19 обстрелов, ранен 1 военный 43

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела военные Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь из пехотного вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.  

В течение суток враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии, концентрируя активность на приморском и луганском направлениях.

Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по укреплениям у Крымского, а неподалеку Лобачево применял стрелковое оружие.

На приморском направлении около 18:00 оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета НВФ обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковки.

На донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных сил Украины у Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцево.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги