За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела военные Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь из пехотного вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В течение суток враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.
Боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии, концентрируя активность на приморском и луганском направлениях.
Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по укреплениям у Крымского, а неподалеку Лобачево применял стрелковое оружие.
На приморском направлении около 18:00 оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета НВФ обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковки.
На донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных сил Украины у Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцево.
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