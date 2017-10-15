За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела военные Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь из пехотного вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В течение суток враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии, концентрируя активность на приморском и луганском направлениях.

Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по укреплениям у Крымского, а неподалеку Лобачево применял стрелковое оружие.

На приморском направлении около 18:00 оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета НВФ обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковки.

На донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных сил Украины у Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцево.