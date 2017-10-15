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Полиция Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила 4 «судей» «ДНР», которые имели справку «переселенца».

По данным пресс-службы полиции, все они были зарегистрированы на подконтрольной Украине территории как внутренне перемещенные лица, находясь в это время на должностях «судей» в террористической организации.

«Среди предателей – 60-летний житель Горловки, который с 2016 года занимает в террористической организации должность заместителя председателя «верховного суда-военного трибунала». Именно этот суд объявляет незаконные приговоры украинским военным, попавшим в плен, и мирным жителям с проукраинской позицией, которых отправляют в тюрьму по надуманным поводам», - говорится в сообщении.

До перехода на службу к боевикам мужчина работал председателем Калининского районного суда Горловки. Установлено, что он с 2014 года значится «переселенцем» и зарегистрирован в Константиновке.

Его коллега, судья «верховного суда «ДНР», которая живет в оккупированной Макеевке, с апреля 2015 года зарегистрировалась как переселенка в Покровском районе.

Еще одна представительница террористической организации, судья «центрально-городского межрайонного суда Макеевки», стала на учет внутренне перемещенных лиц в Мариуполе. У полиции есть данные, что около года на ее имя из бюджета Украины перечислялась пенсия, которую получали в одном из мариупольских почтовых отделений. Сейчас женщина находится в розыске.

Уведомлен о подозрении и находится в розыске также судья «амвросиевского межрайонного суда», который, согласно справке переселенца, был зарегистрирован сначала в Славянске, а с 2015 года – в Краматорске.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью изобличения лиц, причастных к указанным противоправным действиям, и дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.

Данные о «должностных лицах» террористической организации всех уровней собраны на сайте «Стоптероризм», который пополняется с помощью местных жителей, в том числе оккупированных территорий. 
ForUm

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