В Виннице 14 октября открыли первый в Украине памятник атаману войска Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре.

Как сообщает местное издание Моя Винница, открытие скульптуры приурочили к 100-летней годовщине украинской революции.

Это первая в Украине полноценная скульптурная композиция государственного деятеля.

Памятник установлен во дворе исторического здания по адресу ул. С. Петлюры, 15, где сейчас находится областное радио, где 100 лет назад располагалось министерство почты и телеграфа УНР.

Памятник изготовлен из бронзы. Симон Петлюра сидит на скамейке, держа в руках карту Украины. На ней выделяются две главные отметки – Винница как временная столица УНР и Киев – столица государства, находящийся под властью советов.

До этого в Украине не было ни одного памятника Петлюре в полный рост. В 2007 году ему был установлен памятный знак.

Установленный памятник станет частью будущего исторического комплекса - Музея Временной Столицы, где будет презентована жизни города в те времена и демонстрироваться ретроспектива эпохи освободительной борьбы 1917-1921 гг.