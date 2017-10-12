Служба безопасности Украины опубликовала данные наемников, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе ЧВК «Вагнера».

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

Установленные данные о лицах, которые с лета 2014 года находились в ЧВК «Вагнера» в Украине и с августа 2015 в Сирии, регулярно передаются СБУ соответствующими каналами партнерским спецслужбам.

«СБУ с разрешения следователей обнародует личные данные шести граждан Сербии, в отношении которых собраны неопровержимые доказательства участия в ЧВК «Вагнера». Это только начало», - подчеркнул глава ведомства Василий Грицак.

В Сербии с 2014 года предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. СБУ надеется, что обнародованная информация поможет привлечь их к ответственности.

Напомним, в рядах незаконных вооруженных формирований «ЛНР» с начала АТО воевали более трех сотен граждан Сербии.