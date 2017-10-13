Участника известного немецкого проекта M.A.N.D.Y. Патрика Бодмера не впустили в Украину и запретили ему въезд на три года из-за посещения аннексированного Крыма незаконным образом. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Facebook.

7 октября Бодмер прилетел из Берлина в Киев, чтобы выступить в клубе Forsage, сообщают Українські Новини.

«Я летал из Москвы в Крым некоторое время назад, что считается незаконным в Украине. Очевидно, расследование было хорошо подготовлено до моего приезда. У меня нет штампов о пересечении границы по моей поездке в Ялту, но у СБУ были фотографии моего выступления там. Я советую всем своим коллегам избегать таких ситуаций со въездом. Я убедился, что украинская погранслужба очень хорошо организована и имеет базу данных», — заявил он на своей странице.

Бодмер заявляет, что не знал, что посещение Крыма через Россию незаконно и очень сожалеет, что ему запретили въезд в Украину.