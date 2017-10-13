также в разделеОбщество
13 октября. Картина дня 14
МИД: РФ сознательно наносит вред здоровью Гриба 12
Сенцова этапировали на Ямал 13
В Днипре банда с нацгвардейцем торговала оружием 21
Экс-мэр Николаева пошел в суд из-за своей отставки 28
Порошенко присвоил звание Героя погибшему 23-летнему бойцу АТО 32
СБУ отменила запрет на въезд испанским журналистам, работавшим в ОРДЛО 18
Хуг о Донбассе: На политическом уровне стороны также сидят в окопах 29
Суд снял арест с имущества мэра Бучи 17
ГПУ сообщила о подозрении Кузьмину 24
Полиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы 61
Адвокат рассказал о поездке к Януковичу 28
На Одесчине возле воинской части задержали 4 мужчин 68
ОБСЕ обратила внимание на коррупционную схему Баматюка 37
ГПУ вызвала Януковича на допрос 17 октября 36
Из-за празднования Дня защитника ГосЧС перешла на усиленный режим работы 30
Полиция задержала подозреваемых в покушении на замглавы Одесского облсовета 54
Закон о языковых квотах на ТВ вступил в силу 63

Участника известного немецкого проекта  M.A.N.D.Y. Патрика Бодмера не впустили в Украину и запретили ему въезд на три года из-за посещения аннексированного Крыма незаконным образом. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Facebook.

7 октября Бодмер прилетел из Берлина в Киев, чтобы выступить в клубе Forsage, сообщают Українські Новини.

«Я летал из Москвы в Крым некоторое время назад, что считается незаконным в Украине. Очевидно, расследование было хорошо подготовлено до моего приезда. У меня нет штампов о пересечении границы по моей поездке в Ялту, но у СБУ были фотографии моего выступления там. Я советую всем своим коллегам избегать таких ситуаций со въездом. Я убедился, что украинская погранслужба очень хорошо организована и имеет базу данных», — заявил он на своей странице.

Бодмер заявляет, что не знал, что посещение Крыма через Россию незаконно и очень сожалеет, что ему запретили въезд в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги