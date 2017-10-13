Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах. Омелян заявляет, что в его декларации нет нарушений.

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что территории Украины, где компактно проживают представители нацменьшинств, не владеющие государственным языком, могут стать объектом территориальных претензий.

Парламентарии Румынии выступают за конструктивный диалог при обсуждении языковой статьи украинского закона об образовании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто новый закон Украины «Об образовании».

Верховная Рада на пленарном заседании 19 октября рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2018 год.

Украина подала во Всемирную торговую организацию новый иск против РФ относительно ограничения импорта продовольственной и промышленной продукции.

Верхняя палата парламента (Сенат) Чехии приняла постановление, в котором назвала слова президента страны Милоша Земана об аннексии Крыма как «завершенном деле» легитимизацией российской агрессии в Украине.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству иностранных дел страны начать подготовку к выходу из ЮНЕСКО — учреждения ООН по вопросам науки и культуры.

Вступил в силу закон о введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных телеканалах.

Рост цен на продукты питания в Украине в этом году связан с недостаточным урожаем фруктов и овощей, а также с увеличением продовольственного экспорта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В период с 14 по 16 октября охрану публичной безопасности и порядок во время массовых мероприятий по всей стране будут обеспечивать около 13 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Национальный банк Украины запретил банкам осуществлять операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ, на которых изображены объекты, находящиеся на оккупированной Россией территории.