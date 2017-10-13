В Киеве в ночь на 13 октября полиция задержала полностью голого мужчину, который шел по улице Белицкой, сообщает «Киев Оперативный».

«На линию 102 поступил вызов о том, что мужчина полностью голый поднимается вверх по улице Белицкой. На место выехал экипаж полиции. Приехав на место, сотрудники полиции попросили мужчину остановиться и объяснить, почему он голый? Мужчина ответил, что спешит в церковь», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что полицейские попросили мужчину пройти с ними в автомобиль, но он начал агрессивно себя вести. «Терминатора» пришлось доставить в местный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств», – сказано в сообщении.