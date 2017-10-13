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Украинской делегации удалось сорвать блицкриг по возвращению РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Блицкриг-сценарий по РФ в ПАСЕ поломали совместными усилиями. Но будем очень бдительными. Спасибо украинской делегации! Вновь доказали, что только совместные действия дают результат, мы с Еленой Сотник и Георгием Логвинским вчера сражались на Общем комитете, чтобы предотвратить реализацию быстрого сценария. Удалось - большинство не готовы идти навстречу российскому шантажу, что руководители СЕ в разговорах со мной признали сразу по окончании заседания. Ну а работа посла Дмитрия Кулебы - вообще выше всяких похвал», – отметил он.

Арьев также сообщил, что на бюро ПАСЕ от генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов. «Атмосфера меняется. И меняется не сама по себе, а через совместные действия и синергию украинцев в СЕ. Работаем и следим дальше», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.  

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что принятая резолюция еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ.

Он также сообщил, что Украине и партнерам удалось сорвать создание в ПАСЕ рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России.
ForUm

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