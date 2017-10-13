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В 2016 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству автомобильного транспорта с газобаллонным оборудованием.

Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной ассоциации LPG (WLPGA), опубликованном в последних числах сентября 2017 года, сообщает «НефтеРынок».

По данным WLPGA на конец 2016 года в Украине насчитывалось 2,25 млн автомобилей, которые используют LPG в качестве моторного топлива или около 9% мирового автопарка.

В WLPGA добавляют, что в 2016 году крупнейшим в мире рынком по количеству автомобилей с ГБО остается Турция, где зарегистрировано около 4,44 млн авто на LPG. На втором месте находится Россия –3 млн. Тройку лидеров замыкает Польша, где насчитывается почти 2,98 млн автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование.

Всего же по состоянию на начало 2017 года в мире насчитывалось 26,8 млн автотранспортных средств, которые используют LPG в качестве топлива или около 9% мирового автомобильного парка.  

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Однако во второй половине сентября цены упали ниже 13 гривен.
ForUm

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